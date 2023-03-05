Оккупационные войска усиливают карательные меры из-за отказа солдат воевать — Минобороны

Российская армия несет серьезные потери в живой силе на войне против Украины.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в войне. Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Ганна Маляр.

Она отметила, что с целью утаивания сведений о количестве умерших от ранений, их учет ведется исключительно российскими военными медиками.

"Вместе с тем информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника. В частности, придан на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования. Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях противника", – рассказала Ганна Маляр.

Поэтому командование российских оккупационных войск активизировало проведение мероприятий принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массового покидания районов ведения боевых действий.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что россияне в Луганской области проводят разведку боем небольшими группами. Зато планы по масштабному наступлению пока на паузе.

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