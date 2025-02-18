Оккупационные войска возобновили наступление на фронте: детали от ВСУ

Армия Российской Федерации возобновила проведение наступательных действий на ключевых направлениях фронта. Чтобы активизироваться, россияне воспользовались погодными условиями – снегом и туманами.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии LIGA.net.

По его словам, захватнические войска активизировали наступательные действия на Лиманском, Купянском, Северском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Штурмовые действия россияне проводят под прикрытием тумана, а также под утро – когда промерзает земля и удобно передвигаться на бронетехнике.

"Сейчас россияне используют все, что может ездить, на штурм наших оборонительных позиций", – подчеркнул Волошин.

Оккупанты увеличили свои пехотные штурмовые группы до пяти-семи человек. Кроме того, говорит представитель ОСГВ, на большинстве направлений россияне применяют бронетехнику. Однако раньше они долгое время придерживались тактики атак лишь малыми штурмовыми группами.

Волошин рассказал, что в зоне ответственности "Хортицы" за прошедшую неделю произошла 861 вражеская атака, а неделей раньше — 571.

Как сообщалось, российские оккупанты пытаются окружить ВСУ в Донецкой области вблизи Дачного и Улаклы.

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