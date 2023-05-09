Оккупация Харьковщины: семью под прицелом автомата заставили покинуть свой дом, отца так и не нашли

В Харьковской области местные власти продолжают восстанавливать инфраструктуру населенных пунктов, которые были оккупированы россиянами. Так, в селе Граково Чугуевского района уже полностью заработала электросеть, которая была уничтожена на 80%.

Об этом сообщает 24 канал.

Как отмечается, с февраля по сентябрь 2022 часть Харьковской области находилась в оккупации. Пока выясняются детали жутких военных преступлений россиян. Село Граково во время вторжения понесло значительные потери, его часть до сих пор остается заминированной.

На территорию дома Екатерины Пономаренко, являющейся жительницей населенного пункта, было от восьми до 12 прилетов — заметить их можно по воронкам, оставшимся после попаданий бомб. Сейчас семья с помощью волонтеров восстанавливает разрушенное жилье. В нем во время оккупации жили россияне.

“Они, угрожая оружием, выселили из дома семью. Туда заселили курсантов российского вуза. Они развлекались тем, что взрывали гранаты в бидонах, других помещениях”, – рассказывает корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

Отец семьи до сих пор считается пропавшим без вести. Муж исчез, а семья в течение 10 месяцев не имеет с ним связи. Под прицелом их вынудили покинуть родной дом.

"Оккупант сына держит на прицеле автомата и говорит: "У вас 10 минут, чтобы вы отсюда уехали, если вы хотите, чтобы он был жив и вы были живы", — рассказала мать Екатерины.

Где сейчас мужчина – неизвестно.

Напомним, что оккупанты обстреляли Харьков и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов". Есть попадания в Харьковском районе.

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