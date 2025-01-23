Оккупация Кирилловки: что сейчас происходит на популярном курорте – шокирующие данные

Россияне почти три года назад оккупировали курортный поселок Кирилловка в Запорожской области. Что там происходит сейчас?
Кирилловка – известный в Украине курорт в Запорожской области на берегу Азовского моря. Сейчас этот поселок почти три года под российской оккупацией и туризма там почти нет.
Об этом говорится в материале "Новости Приазовья".
Начальник Кирилловской поселковой военной администрации Иван Малеев рассказал, что в Кирилловке уже третий год нет туристического сезона. Поэтому почти 500 баз отдыха на берегу Азовского моря – пустые.
По данным должностного лица, до полномасштабной войны Кирилловку ежегодно посещало 2-2,5 млн отдыхающих.
"Россияне поделили базы отдыха на несколько категорий. Первая – это хорошие базы, где хозяева отказались сотрудничать с РФ, они эти базы приватизировали. Есть такие базы, где хозяева сотрудничают с РФ. И третья категория – это "слабенькие" базы отдыха, владельцы которых не пошли на сотрудничество. Их тоже разворовали", – сказал Иван Малеев.
Он отметил, что в Кирилловке аквапарк не работает. Дельфинарием сейчас руководит крымская команда, поскольку дельфинов нужно тренировать.
Иван Малеев объяснил, что жители Кирилловки, чтобы выжить, возвращаются в сельское хозяйство. Однако в результате, цены на зерно упали.
"Цена в 5-6 раз снизилась. Доходов нет", – сказал он.
Также вблизи Кирилловки расположен остров Бирючий – тоже популярное для туристов место.
"Россияне там отстреливали животных и очень много. Что сейчас там – мы не знаем, но бардак полон", – сказал Ивна Малеев.
Начальник Кирилловской поселковой военной администрации отметил, что россияне совершают террор в оккупированной Кирилловке: арестовывают людей только за то, что они не поддерживают российскую оккупацию.
"Самое страшное, что людям теперь приходится сидеть", – сказал он.
Сейчас Кирилловкой руководят "гауляйтеры" из России.
Напомним, в Сети показали, как выглядят сейчас пляжи оккупированной россиянами куротной Кирилловки Запорожской области.
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