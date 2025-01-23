Оккупация Кирилловки: что сейчас происходит на популярном курорте – шокирующие данные

Россияне почти три года назад оккупировали курортный поселок Кирилловка в Запорожской области. Что там происходит сейчас?

Кирилловка – известный в Украине курорт в Запорожской области на берегу Азовского моря. Сейчас этот поселок почти три года под российской оккупацией и туризма там почти нет.

Об этом говорится в материале "Новости Приазовья".

Начальник Кирилловской поселковой военной администрации Иван Малеев рассказал, что в Кирилловке уже третий год нет туристического сезона. Поэтому почти 500 баз отдыха на берегу Азовского моря – пустые.

По данным должностного лица, до полномасштабной войны Кирилловку ежегодно посещало 2-2,5 млн отдыхающих.

Кирилловка после оккупации. Фото: скриншот с видео

"Россияне поделили базы отдыха на несколько категорий. Первая – это хорошие базы, где хозяева отказались сотрудничать с РФ, они эти базы приватизировали. Есть такие базы, где хозяева сотрудничают с РФ. И третья категория – это "слабенькие" базы отдыха, владельцы которых не пошли на сотрудничество. Их тоже разворовали", – сказал Иван Малеев.

Иван Малеев. Скриншот

Он отметил, что в Кирилловке аквапарк не работает. Дельфинарием сейчас руководит крымская команда, поскольку дельфинов нужно тренировать.

Иван Малеев объяснил, что жители Кирилловки, чтобы выжить, возвращаются в сельское хозяйство. Однако в результате, цены на зерно упали.

"Цена в 5-6 раз снизилась. Доходов нет", – сказал он.

Также вблизи Кирилловки расположен остров Бирючий – тоже популярное для туристов место.

"Россияне там отстреливали животных и очень много. Что сейчас там – мы не знаем, но бардак полон", – сказал Ивна Малеев.

Начальник Кирилловской поселковой военной администрации отметил, что россияне совершают террор в оккупированной Кирилловке: арестовывают людей только за то, что они не поддерживают российскую оккупацию.

"Самое страшное, что людям теперь приходится сидеть", – сказал он.

Сейчас Кирилловкой руководят "гауляйтеры" из России.

Отдых в Кирилловке до полномасштабного вторжения РФ

Напомним, в Сети показали, как выглядят сейчас пляжи оккупированной россиянами куротной Кирилловки Запорожской области.

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