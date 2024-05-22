Оккупант бросился с ножом на дрон ВСУ: чем это закончилось (видео)

Захватчик остался один в поле лицом к лицу с украинским дроном и попытался его "зарезать".

На Авдеевском направлении российский военный попытался ножом отбиться от украинского дрона, однако попытки врага были неудачными.

Соответствующий ролик распространил украинский журналист Юрий Бутусов.

Журналист сообщил, что на Авдеевском направлении российский солдат "отбился от своего стада" и остался один в поле лицом к лицу с дроном украинских бойцов роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады.

Оккупант неуклюже пытался "зарезать" дрон ножом, однако эти попытки оказались для врага плачевными. Об этом свидетельствует видео с беспилотника, снятое украинскими защитниками.

Читайте главные новости дня:

Российский солдат попытался "зарезать" ножом дрон ВСУ – видео

Напомним, ранее в Сухопутных войсках ВСУ опубликовали видео того, как российский оккупант пытался спастись от украинского дрона с помощью лопаты.

Читайте также: