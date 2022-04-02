Оккупант хвастается жене в РФ, как кадыровцы для развлечения бегают в Мариуполе за детьми и стреляют им по ногам

Оккупант хвастается жене в РФ, как кадыровцы для развлечения бегают в Мариуполе за детьми и стреляют им по ногам

Также оккупант хвастается награбленным в Украине, а жена просит "брать" больше.

Кадыровцы вместе с оккупантами "пробили дно". Кадыровцы совершают зверства в Мариуполе, а оккупант и его жена радуются этому.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На перехваченных пленках СБУ один из захватчиков рассказывает жене, как кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам в Мариуполе, и все развлечения ради.



Дальше хвастается захваченными под Киевом трофеями: "...машин набрали себе, бл*дь. Оружие тоже понабирал, карабинов..."

А еще одна совершенно спокойно рассказывает отцу, что они едят украинских собак (и это не про алабая, как было на предыдущих перехватах). Мол, с питанием у них все нормально: "собаку зарезали, съели", потому что просто "... внутри закончились".



"Худшее, что даже оставшиеся в РФ мирные россияне смакуют эти зверства, которые их родственники творят Украине", — отметили в СБУ.

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