Оккупант из окружения Кадырова пытал подростка в Киевской области — СБУ

Служба безопасности Украины установила личность российского захватчика из окружения председателя Чечни Рамзана Кадырова, пытавшего несовершеннолетнего во время оккупации Киевской области.
Приятелю Кадырову сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Этим злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения (более известного как ОМОН) Росгвардии в Чечне "Ахмат" – Анзор Бисаев. Он входил в ближайшее окружение главы республики.
Правоохранители выяснили, что в начале марта на территории поселка Бабинцы Бучанского района оккупант вместе с подчиненными ворвался в один из частных местных домов и похитил подростка. Под дулом пистолета и приставляя нож к голове парня, захватчики потребовали от него информацию о расположении украинских войск.
"Когда пытка не дала "желаемого результата", парня посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательство, применяя насилие и угрозы физической расправы", – говорится в заявлении СБУ.
Напомним, по данным американских аналитиков, по согласованию Кремля могла быть уничтожена 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России. Именно эта бригада была причастна к военным преступлениям в Киевской области, в частности, в Буче.
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