Оккупант изо всех сил пытался убежать от украинского FPV-дрона, но карма догнала его: эпическое видео

Украинские защитники из дрона устроили эпическую охоту на оккупанта, которая завершилась поражением захватчика.

Оккупант пытался убежать от украинского дрона, но карма догнала его.

Соответствующее видео показал журналист Юрий Бутусов.

"Оккупант вовсю пытался убежать от заслуженной расплаты, которую он, безусловно, заслужил, когда пришел на нашу землю с оружием. Но, как видим, наказание в виде нашего FPV-дрона таки его догнало", — подписал кадры журналист.

По словам Бутусова, это ювелирная работа бойцов подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Оккупант пытался убежать от украинского дрона, но так и не смог: видео

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы, однако ВСУ дают достойный отпор. Видео одного из таких штурмов показал генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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