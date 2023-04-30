Оккупант-мем "Чмоня" снова на фронте: за него пообещали упаковку пельменей

Оккупант-мем "Чмоня" Андрей Рязанцев, которого в марте 2022 года взяли в плен, снова воюет против Украины в составе российской армии.

Об этом сообщают исследователи "OSINT Пчелы".

Известно, что оккупант "Чмоня" попал в плен в марте 2022 года, однако впоследствии его обменяли на защитников Украины. После этого о судьбе захватчика ничего не известно, а потому исследователи решили пообщаться с родственницей оккупанта. Они представились ей россиянами и сообщила, что "Чмоня" только месяц после обмена пробыл дома и тогда его снова отправили на фронт. Сейчас оккупант в очередной раз воюет против Украины.

"Итак — объявляем награду за живого плененного Чмоню! Награда такая же крутая, как и сам Чмоня — пачка руzzких пельменей "Малютка"! Без оскорблений. Какой трофей, такая и награда", — говорится в сообщении.

Отметим, что о "Чмоне" известно то, что его зовут Андрей Рязанцев, он родом из города Горловка Донецкой области. Рязанцев родился 8 сентября 1984 года. Предатель учился в Днепре и получил профессию учителя.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел с командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

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