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Оккупант на Белгородщине убил сослуживца, еще одного ранил: причина
На границе с Сумщиной пьяный оккупант бросил в блиндаж с сослуживцами гранаты и открыл стрельбу.
В Белгородской области РФ пьяный российский оккупант открыл стрельбу по сослуживцам, закинул в блиндаж гранаты и сбежал. В результате один россиянин погиб, еще один ранен.
Об этом пишет росссийский Telegram-канал ASTRA.
41-летнего рядовой Сергея Федорова 16 апреля вместе с сослуживцами отправили на «боевое задание» убивать украинцев в районе поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области на границе с Сумщиной.
Но оккупанты стали заниматься более привычным для себе делом — выпивать. В ходе застолья Федоров поругался с сослуживцами. После этого он закинул в блиндаж с оккупантами две гранаты и открыл стрельбу, чем упростил работу для Сил обороны Украины. На месте погиб сослуживец Федорова 50-летний Андрей Осокин, ранен был 54-летний Михаил Горлов.
После этого вооруженный автоматом Федоров сбежал. Ориентировки на его розыск проявились в z-чатах.
Позже белгородские СМИ и чаты сообщили, что Федоров задержан.
Ранее мы писали, что оккупант насиловал 21-летнюю жительницу Харьковщины, а затем вывез в секс-рабство в РФ.