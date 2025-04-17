Оккупант на Белгородщине убил сослуживца, еще одного ранил: причина

Оккупант, открывший стрельбу по своим / © ASTRA

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В Белгородской области РФ пьяный российский оккупант открыл стрельбу по сослуживцам, закинул в блиндаж гранаты и сбежал. В результате один россиянин погиб, еще один ранен.

Об этом пишет росссийский Telegram-канал ASTRA.

41-летнего рядовой Сергея Федорова 16 апреля вместе с сослуживцами отправили на «боевое задание» убивать украинцев в районе поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области на границе с Сумщиной.

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Но оккупанты стали заниматься более привычным для себе делом — выпивать. В ходе застолья Федоров поругался с сослуживцами. После этого он закинул в блиндаж с оккупантами две гранаты и открыл стрельбу, чем упростил работу для Сил обороны Украины. На месте погиб сослуживец Федорова 50-летний Андрей Осокин, ранен был 54-летний Михаил Горлов.

После этого вооруженный автоматом Федоров сбежал. Ориентировки на его розыск проявились в z-чатах.

© ASTRA

Позже белгородские СМИ и чаты сообщили, что Федоров задержан.

Ранее мы писали, что оккупант насиловал 21-летнюю жительницу Харьковщины, а затем вывез в секс-рабство в РФ.