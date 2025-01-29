Оккупант насиловал 21-летнюю жительницу Харьковщины, а затем вывез в секс-рабство в РФ: чем все закончилось

Россиянин после изнасилования насильно вывез молодую украинку в Белгород, где больше года удерживал, насиловал и систематически избивал.

Российский оккупант не раз насиловал 21-летнюю жительницу Изюмщины, а затем вывез в РФ, где держал в сексуальном рабстве.

Детали жуткой истории сообщает Офис генерального прокурора.

Весной 2022 года в одном из сел Изюмского района оккупант ворвался в дом, где проживала 21-летняя девушка со своей семьей. Россияне схватил девушку и насильно потащил ее в соседний дом, где никого не было. Угрожая оружием, он изнасиловал девушку. Позже он сделал это снова.

Затем оккупант попросил двух списка жителей с позывными "Ибрагим" и "Мага" вывезти девушку в российский Белгород. В июне 2022 года военные оккупанты к ней приказали немедленно собирать вещи и документы, а в случае отказа или сопротивления угрожали расстрелять всю ее семью.

В Белгороде потерпевшей уже ждал насильник. Мужчина привез девушку в квартиру, где больше года удерживал против ее воли, насиловал и систематически избивал. Чтобы девушка не убежала, окна и балкон были обустроены железной решеткой, входная дверь всегда закрыта на замок. Систематическое избиение, психологические страдания, незаконное содержание и сексуальное рабство подтолкнули девушку к попытке самоубийства: потерпевшая выпила борную кислоту.

Девушке удалось вырваться из неволи после того, как оккупанта задержала военная служба правопорядка РФ за уклонение от прохождения службы.

Пострадавшая находится в Украине.

Российскому военному заочно уведомлено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Ранее сообщалось, что в РФ украинка родила после изнасилования оккупантом и выбросила младенца. Ее должны были судить.

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