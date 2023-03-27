Оккупант неудачно бросил гранату, которая упала и разорвалась возле него (видео)

Российский оккупант неумело пытался бросить противотанковую гранату РКГ-3, которая зацепилась за дерево, упала и взорвалась возле него.

Видеозапись с "боевой подготовкой" опубликовал журналист Юрий Бутусов у себя на странице Telegram.

"Боевая подготовка по метанию противотанковой гранаты РКГ-3 в армии РФ. Российский солдат уцелел только потому, что направленная кумулятивная струя ударила в сторону. Интересно, что как противотанковое оружие "вторая армия мира" начала выдавать гранаты весом 1,07 кг", — сообщил Бутусов.

Он отметил, что эти боеприпасы достаточно опасны в использовании. Журналист предположил, что россияне начали их использовать из-за дефицита гранатометов.

"Для поражения бронетехники подразделения пехоты во всех армиях мира используют противотанковые реактивные гранатометы, чтобы иметь возможность поражать бронетехнику тяжелыми кумулятивными гранатами с безопасного расстояния. Вероятно, у россиян дефицит противотанкового оружия для обеспечения значительно возросшей мобилизованной армии", — написал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Новотроицком Волновахском районе Донецкой области в понедельник, 27 марта, раздались громкие взрывы. Также слышны звуки детонации боеприпасов оккупационной армии.

Кроме того, мы ранее информировали, что 27 марта во временно захваченном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы, в результате чего разрушены сразу несколько оккупированных россиянами зданий.

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