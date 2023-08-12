Оккупант ограбил раненого солдата сразу после "прилета" — видео

Во время очередной атаки ВСУ по позициям оккупантов российский захватчик, вместо помощи раненому солдату РФ, начал проверять его карманы. А когда не нашел ничего интересного – оставил его без шанса на жизнь.

Видео опубликовал в Telegram Стратком ВСУ.

"72-я ОМБр им. Черных Запорожцев демонстрирует видео наблюдений за позициями россиян. Армия оккупантов в очередной раз закрепляет за собой звание мародеров, при чем лозунг "своих не бросаем" превращается в "своих обворовываем и оставляем умирать", — говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны РФ выдали невероятную версию ударов по Крымскому мосту 12 августа.

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