Оккупант ограбил раненого солдата сразу после "прилета" — видео

Украинские военные показали видео с позиций оккупационной армии РФ.
Во время очередной атаки ВСУ по позициям оккупантов российский захватчик, вместо помощи раненому солдату РФ, начал проверять его карманы. А когда не нашел ничего интересного – оставил его без шанса на жизнь.
Видео опубликовал в Telegram Стратком ВСУ.
"72-я ОМБр им. Черных Запорожцев демонстрирует видео наблюдений за позициями россиян. Армия оккупантов в очередной раз закрепляет за собой звание мародеров, при чем лозунг "своих не бросаем" превращается в "своих обворовываем и оставляем умирать", — говорится в сообщении.
Напомним, в Минобороны РФ выдали невероятную версию ударов по Крымскому мосту 12 августа.
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