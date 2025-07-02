Российские военные / © Associated Press

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В перехваченном разговоре российских военных зафиксирован очередной случай дружественного огня среди оккупантов. Один из них, потерявший ногу, пытался застрелиться, но случайно попал в своего товарища.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки в Telegram.

В разговоре бойцов 4-го воздушно-десантного батальона 104-го десантно-штурмового полка ВС РФ, который перехватили украинские разведчики, речь идет об инциденте, свидетельствующем о моральной деградации и распаде дисциплины во вражеских подразделениях.

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«Майсей, Майсей, я Мисяевич. Пуля, пуля, сам сказал, что, короче, танку ногу оторвало. Танк хотел бы стрельнуться, случайно попал в пулю, случайно попал в пулю. И потом сам себя застрелил, прием. Так, Мисяевич, принимай себя», — доложил очевидец событий.

© ГУР Минобороны

ГУР Министерства обороны Украины отмечает: за каждое военное преступление против украинского народа оккупанты получат справедливое возмездие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в перехваченных разговорах российские оккупанты признаются, что воюют на Донбассе против «поляков», на которых якобы американцы испытывают специальные препараты. В то же время один из военных рассказал матери об уничтожении собственных подразделений российской армией