Оккупант призвал товарища "косить" от армии, чтобы не попасть на войну: "Сюда не надо лезть" (аудио)

Украинская разведка перехватила телефонный разговор российского оккупанта, в котором тот рассказывает о потерях на фронте и советует знакомым "косить" от армии.

Соответствующую аудиозапись разговора ГУР Минобороны Украины опубликовало в Сети.

На записи женщина спрашивает у российского военного, правда ли, что недавно у них был обстрел.

"Да. У меня во взводе – четыре 300-ых", – отвечает захватчик.

"Сейчас Дима Сухов перед тобой сидит? Так что ему скажи – сюда не надо лезть. Сюда – на Украину. Я на Украине. Я лично выехал сейчас на "передок". У меня через два километра уже "укропы". Их я сейчас пойду резать, на*уй", – рассказывает оккупант.

Дальше он ведет разговор со своим товарищем Суховым, которому советует "косить" от армии, как только может.

"Коси, как можешь, больше, чтобы сюда не попасть. Здесь оно, на*уй, это не надо. Ж*па полна", — говорит российский боец.

Напомним, несколькими днями ранее в Сети появился еще один аудиоперехват разговора российского оккупанта. Тот жалуется на отсутствие зимней обуви и тепловизоров. "Были в Чечне, а отсюда хотят сь***ться", – признается военный.

Еще один захватчик в телефонном разговоре подверг критике "спецоперацию" президента РФ Владимира Путина. Солдат заявил, что не понимает, за что они воюют в Украине.

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