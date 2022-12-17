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Оккупант призвал товарища "косить" от армии, чтобы не попасть на войну: "Сюда не надо лезть" (аудио)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Оккупант призвал товарища "косить" от армии, чтобы не попасть на войну: "Сюда не надо лезть" (аудио)

Фото: Associated Press

Захватчик жалуется, что на фронте – "ж*па полная".

Украинская разведка перехватила телефонный разговор российского оккупанта, в котором тот рассказывает о потерях на фронте и советует знакомым "косить" от армии.

Соответствующую аудиозапись разговора ГУР Минобороны Украины опубликовало в Сети.

На записи женщина спрашивает у российского военного, правда ли, что недавно у них был обстрел.

"Да. У меня во взводе – четыре 300-ых", – отвечает захватчик.

"Сейчас Дима Сухов перед тобой сидит? Так что ему скажи – сюда не надо лезть. Сюда – на Украину. Я на Украине. Я лично выехал сейчас на "передок". У меня через два километра уже "укропы". Их я сейчас пойду резать, на*уй", – рассказывает оккупант.

Дальше он ведет разговор со своим товарищем Суховым, которому советует "косить" от армии, как только может.

"Коси, как можешь, больше, чтобы сюда не попасть. Здесь оно, на*уй, это не надо. Ж*па полна", — говорит российский боец.

Напомним, несколькими днями ранее в Сети появился еще один аудиоперехват разговора российского оккупанта. Тот жалуется на отсутствие зимней обуви и тепловизоров. "Были в Чечне, а отсюда хотят сь***ться", – признается военный.

Еще один захватчик в телефонном разговоре подверг критике "спецоперацию" президента РФ Владимира Путина. Солдат заявил, что не понимает, за что они воюют в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
962
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