Оккупант рассказал, что "гниет под землей": тетя посоветовала ему пойти в село, что-то украсть и прислать ей

Российский оккупант в разговоре со своей тетей посетовал, что он живет в землянке, где холодно и мокро. Россиянка же посоветовала ему пойти в село, чтобы "украсть что-нибудь и отправить ей".

Об этом говорится в разговоре, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский оккупант жалуется, что он находится в поле, где постоянно холодно и мокро. Россиянин говорит, что он "гниет под землей". По его словам, в оккупационной армии полный беспорядок, а россияне мечтают об одном — сбежать из войны. Также он жалуется, что другие захватчики бегут с линии фронта, их вылавливает военная полиция и сажает или отправляет обратно.

Россиянка же традиционно посоветовала своему племяннику "пойти в ближайшую деревню, что-то украсть в украинцев и отправить ей в Россию". На это захватчик заявил, что он сидит в полях, где постоянно летают снаряды и минные поля, а потому посетовал, что не может даже ничего украсть.

Мародерство российских оккупантов

"Вторая армия мира" в Украине отличилась массовыми случаями мародерства. Россияне воруют из домов украинцев бытовую технику, ювелирные украшения и даже женское белье, чтобы потом отправить награбленное своим родственникам.

В начале войны стала известна история ликвидированного оккупанта Дениса Цыбенко, который украл у украинцев золото, однако не успел довезти награбленное своей жене, поскольку его уничтожили.

Во время оккупации города Изюм в Харьковской области российские оккупанты грабили заброшенные квартиры горожан. Среди лишившихся своего имущества и заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин. Так, свои наушники фирмы Apple чиновник обнаружил в 2000 км от своего дома.

Также российские оккупанты вывезли из Херсона все, что могли вывезти. Прихватили даже детский паровозик и енотов из зоопарка.

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