Оккупант рассказал о варианте возвращения домой вместе с награбленным украинским имуществом (перехват)

К плану приобщились родственники оккупанта.
Военнослужащий России рассказал по телефону с родственниками о варианте возвращения домой вместе с награбленным украинским имуществом. Россиянин подключил родственников и юристов к "сделке по слиянию с фронта".
Об этом стало известно благодаря перехвату ГУР.
Россиянин обсуждает разговор с юристом о варианте возвращения домой.
"Я попробую мотоцикл отправить с гуманитарниками", – говорит солдат.
По его плану, он должен был лечь в больницу, а уж там "делать все дела". Также в план присоединились родственники оккупанта. Они уже связываются с юристом и прокуратурой.
Напомним, стало известно, что лейтенант российских вооруженных сил Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, добрался до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской пограничной службы.
Между тем, россияне обсуждают методы уклонения от мобилизации. Они считают, что в Украине "нечего делать".
Читайте также: