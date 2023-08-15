Оккупант рассказал о варианте возвращения домой вместе с награбленным украинским имуществом (перехват)

Военнослужащий России рассказал по телефону с родственниками о варианте возвращения домой вместе с награбленным украинским имуществом. Россиянин подключил родственников и юристов к "сделке по слиянию с фронта".

Об этом стало известно благодаря перехвату ГУР.

Россиянин обсуждает разговор с юристом о варианте возвращения домой.

"Я попробую мотоцикл отправить с гуманитарниками", – говорит солдат.

По его плану, он должен был лечь в больницу, а уж там "делать все дела". Также в план присоединились родственники оккупанта. Они уже связываются с юристом и прокуратурой.

Напомним, стало известно, что лейтенант российских вооруженных сил Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, добрался до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской пограничной службы.

Между тем, россияне обсуждают методы уклонения от мобилизации. Они считают, что в Украине "нечего делать".

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