Оккупант рассказал жене, что это сами россияне обстреляли село в Брянской области в РФ

Оккупант рассказал жене, что это сами россияне обстреляли село в Брянской области в РФ

Российский солдат рассказал, зачем они открыли огонь по своим же людям.

В новом разговоре российского оккупанта с женой, который перехватил СБУ, открывается интересная информация.

Захватчик рассказал, что это сами россияне обстреляли село Климово в Брянской области, в результате чего пострадали люди. "Это наши херчат", — сказал российский военный.

К удивлению жены, зачем они это делают, оккупант ответил: "Так надо".

"Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот потому попадают", – объяснил оккупант.

Услышав, что это сами россияне открыли огонь по своим, женщина сказала, что "от этого как-то легче".

Кроме того, российский захватчик сказал, что так же Россия поступала во времена чеченской войны:

"Такая же херня была и в чеченскую войну, квартиры обстреливали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", — сказал оккупант.

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