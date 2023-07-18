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Оккупант рассказывает о невыплатах солдатам РФ и отсутствии боеприпасов — перехват ГУР

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
190
Время на прочтение
1 мин
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Оккупант рассказывает о невыплатах солдатам РФ и отсутствии боеприпасов — перехват ГУР

Российских окупантов командование отправляет на передовую без боекомплектов/Фото: скриншот с видео

Захватчик жалуется жене, что командование их отправляет на передовую без боекомплекта и только с одной гранатой.

Российский оккупант рассказал жене по телефону о невыплатах солдатам РФ и отсутствии боеприпасов. Он жалуется, что командование их отправляет на передовую без боекомплекта и только с одной гранатой.

Об этом говорится в перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины.

Вот основные тезисы оккупанта из перехвата ГУР, пересыпанные бранью:

"у меня семья голодает, ребенка в школу нечем собрать... в рот я **ал вашу российскую армию";
"вы здесь забрали, здесь воюю и ни**я…, а дома, на**й, голод";
"у меня кредитка горит, у меня 105 тысяч положить… у меня вообще денег нет";
"как мы возьмем БК, если у нас его нет?";
"по одной гранате только, самому взорваться и п**дец".

Осторожно, в перехвате присутствует нецензурная лексика, аудио 18+

Напомним, у находящихся в Украине российских вояк уже настолько сдают нервы от тяжелых условий на фронте, что они готовы "трехсотиться". Один из оккупантов в перехваченном разведкой разговоре рассказал жене о невыносимых условиях и выразил желание умереть или ранить себя.

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Дата публикации
Просмотры
190
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