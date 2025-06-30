Оккупант расстрелял связанного украинского пленного: как накажут военного преступника

Оккупант Тужилов — единственный, кто выжил из его подразделения. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы / © СБУ

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СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту, расстрелявшему украинского военнопленного в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного военного РФ, участвовавшего в расстрелах пленных воинов ВСУ во время повторного вторжения рашистов в Харьковскую область в 2024 году. Вскоре после совершения военных преступлений оккупант сам попал в плен в Сил обороны и находится под стражей», — говорится в сообщении.

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Речь идет о 36-летнем гражданине РФ Сергее Тужилове, стрелке-штурмовике 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии страны-агрессора. По материалам дела, у злоумышленника две судимости за разбой и наркоторговлю.

Как установило расследование, Тужилов участвовал в боях под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода рашист вместе с сообщником расстреляли троих военнослужащих ВСУ, попавших в плен.

Задокументировано, что Тужилов лично из табельного автомата произвел выстрел в затылок связанного украинского воина.

Кроме того, злоумышленник выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял «периметр» во время расстрелов.

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«Все трое пострадавших погибли на месте в результате огневого поражения из автоматического оружия. По данным следствия, перед расстрелами рашисты пытали пленных, привязав их к столбам», — говорится в сообщении СБУ.

Во время новых боестолкновений украинские защитники уничтожили подразделение Тужилова, а его самого как единственного уцелевшего взяли в плен.

В ходе следственных действий правоохранители установили все обстоятельства преступлений фигуранта и его подельников.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Тужилову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (военные преступления, сопряженные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что с самого начала полномасштабного вторжения Россия систематически совершает военные преступления как против украинских военных, так и против мирного населения. Так, в марте появилась информация о том, что в селе Казачья Локня (Курская область) российские военные казнили украинских военнопленных.

А в апреле в Сети было обнародовано видео, на котором оккупанты расстреливают четырех украинских пленных вблизи села Пятихатки в Запорожской области.

В начале мая российские захватчики расстреляли трех пленных украинских бойцов, выполнявших боевое задание возле села Новополь Волновахского района Донецкой области.

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