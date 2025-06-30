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Оккупант расстрелял связанного украинского пленного: как накажут военного преступника
36-летний российский военный Сергей Тужилов лично произвел выстрел в затылок связанного украинского воина на Волчанском агрегатном заводе.
СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту, расстрелявшему украинского военнопленного в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного военного РФ, участвовавшего в расстрелах пленных воинов ВСУ во время повторного вторжения рашистов в Харьковскую область в 2024 году. Вскоре после совершения военных преступлений оккупант сам попал в плен в Сил обороны и находится под стражей», — говорится в сообщении.
Речь идет о 36-летнем гражданине РФ Сергее Тужилове, стрелке-штурмовике 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии страны-агрессора. По материалам дела, у злоумышленника две судимости за разбой и наркоторговлю.
Как установило расследование, Тужилов участвовал в боях под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода рашист вместе с сообщником расстреляли троих военнослужащих ВСУ, попавших в плен.
Задокументировано, что Тужилов лично из табельного автомата произвел выстрел в затылок связанного украинского воина.
Кроме того, злоумышленник выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял «периметр» во время расстрелов.
«Все трое пострадавших погибли на месте в результате огневого поражения из автоматического оружия. По данным следствия, перед расстрелами рашисты пытали пленных, привязав их к столбам», — говорится в сообщении СБУ.
Во время новых боестолкновений украинские защитники уничтожили подразделение Тужилова, а его самого как единственного уцелевшего взяли в плен.
В ходе следственных действий правоохранители установили все обстоятельства преступлений фигуранта и его подельников.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Тужилову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством);
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (военные преступления, сопряженные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, что с самого начала полномасштабного вторжения Россия систематически совершает военные преступления как против украинских военных, так и против мирного населения. Так, в марте появилась информация о том, что в селе Казачья Локня (Курская область) российские военные казнили украинских военнопленных.
А в апреле в Сети было обнародовано видео, на котором оккупанты расстреливают четырех украинских пленных вблизи села Пятихатки в Запорожской области.
В начале мая российские захватчики расстреляли трех пленных украинских бойцов, выполнявших боевое задание возле села Новополь Волновахского района Донецкой области.