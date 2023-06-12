Оккупант стрелял в пленного воина ВСУ из-за украинского языка: СБУ сообщила шокирующие подробности

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области командир росгвардии Константин Юдин стрелял в пленного украинского воина. Ему не понравилось, что украинец ответил ему на украинском языке.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, начальник группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения росгвардии Константин Юдин в начале апреля прибыл в оккупированный Энергодар Запорожской области. Туда оккупанты привезли украинских военнопленных, чтобы заставить их демонтировать фортификационные сооружения.

Юдин отдал приказ выстроить воинов ВСУ и устроил им допрос. Его интересовали обстоятельства попадания украинцев в плен. Он приказал украинцам отвечать ему только на русском языке. Однако один из воинов ВСУ ответил на украинском, что разозлило оккупанта.

"После чего рашист отвел мужчину к хозяйственной постройке на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене. Затем Юдин произвел выстрел из пистолета в правую ногу потерпевшего, в результате чего пленный получил огнестрельное пулевое ранение коленного сустава. Рашист повторил свое требование разговаривать с ним только на русском, но украинец и на этот раз отказался выполнять вражеское указание", - говорится в сообщении.

Тогда захватчик произвел еще один выстрел возле головы украинского защитника, однако и после этого украинец отказался общаться на русском.

"После этого злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинский язык", — сообщили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили Юдину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в г. Изюм Харьковской области 40-летний оккупант расстрелял 36-летнюю женщину, которая не реагировала на его ухаживание. Преступника разозлило и то, что украинка говорила на украинском языке.

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