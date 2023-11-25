Оккупант, воюющий под Бахмутом, пожаловался на бездействие Минобороны РФ и рассказал о потерях

Воюющий под Бахмутом солдат оккупационной армии России рассказал о потерях и пожаловался на бездействие Минобороны РФ.

Видео в Сети опубликовали российские Telegram-каналы.

Так, солдат РФ рассказал о минных полях и множестве трупов оккупантов.

По его словам, некоторые из них уже изуродованы крысами, ведь военное руководство РФ не переживает, чтобы убрать мертвых с поля боя.

"Он ребята идут, а вот ребята лежат, из Министерства обороны. Тридцать человек, не могут их вытащить. Это война, а не в бирюльки поиграть. Хотели посмотреть, вот, пожалуйста. Вот она война. Один вот (мертвый оккупант — ред.). А у нас нет войны здесь, мы здесь так, прохлаждаемся. Бабки получаем", — жалуется россиянин.

Оккупант также рассказал, что уже долго находится на позиции под Бахмутом, однако заменить его не кем.

"Потерпи, говорят, тебе нет замены. Я один. "Черный" сдулся, "Узбека" затрехсотили", — рассказал солдат РФ.

Напомним, в Луганской области склады оккупантов с БК и техника взлетели в воздух (видео).

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