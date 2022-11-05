Оккупант жалуется, что командиры не позволяют забирать погибших: "Нет тела – нет дела" (аудио)

Захватчик пожаловался по телефону, что при выходе из окружения из 36-ти бойцов в живых остались только 16.

Российский военный 752-го полка пожаловался на бесчеловечное отношение командиров к погибшим на Донецком направлении.

Об этом свидетельствует перехваченный украинской разведкой телефонный разговор оккупанта.

На опубликованной аудиозаписи разговора вражеский боец объясняет, почему долго не выходил на связь.

"Некогда было звонить, из окружения выходили. Из 36-ти 16-ть вышли всего. И, бл*ть, 200-ых не позволяют забирать, нах*й. Нет тела – нет дела. Ну, возможно, он в плену и родственникам деньги держат, бл*ть, не выплачивают. Понимаешь, в чем смысл?" – жалуется российский военный.

На это ему собеседница говорит, что "опять хитрят-мудрят".

"Да, они вот валяются (тела погибших – ред.), нах*й, а мы не можем их забрать. Ну, а потом не знаю как: лет пять, возможно, будут судиться, возможно как-то добиваться, бл*ть", – говорит захватчик.

Он также рассказал, что нет никакой команды, которая бы ездила и забирала тела погибших – как контрактников, так и остальных.

Оккупант уточнил, что такие потери они понесли в районе Кременной, где ВСУ "долбят всем подряд".

Аудиоперехват ГУР МО

Ранее разведка опубликовала аудиоперехват разговора российского военнослужащего 752-го полка на Донецком направлении. Он рассказывал о нежелании оккупантов идти "пушечным мясом" в атаку и сообщил, что все, кого планировали перебросить в Краматорск, отказались от этого.

В еще одном перехваченном разговоре мобилизованный россиянин, воюющий на Донецком направлении, пожаловался на плохое обеспечение. Жаловался на отсутствие пищи, еще и командир уехал из-за проблем с сердцем, а кадыровцы не разрешают покидать позиции.

Кроме того, в телефонных разговорах российские военные признают, что под артиллерийским огнем ВСУ гибнут много солдат. Также захватчики рассказывают, как их командиры "поддерживают" боевой дух, откровенно заявляя, что те идут на убой.

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