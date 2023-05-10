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Оккупантам "горячо": местные сообщают о взрывах на Запорожском направлении

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1601
Время на прочтение
1 мин
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Оккупантам "горячо": местные сообщают о взрывах на Запорожском направлении

На Запорожском направлении раздаются взрывы. / Фото: Associated Press

В нескольких населенных пунктах Запорожской области раздаются взрывы.

В ряде временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области сообщают о взрывах. В частности, в Васильевке, Михайловке и Токмаке.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в настоящее время на Запорожском направлении оккупантам "горячо".

"Местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака. Ждем подробностей от Генштаба", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая оккупанты из артиллерии обстреляли Волчанск на Харьковщине – есть жертва.

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