Оккупантам "горячо": местные сообщают о взрывах на Запорожском направлении

В ряде временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области сообщают о взрывах. В частности, в Васильевке, Михайловке и Токмаке.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в настоящее время на Запорожском направлении оккупантам "горячо".

"Местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака. Ждем подробностей от Генштаба", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая оккупанты из артиллерии обстреляли Волчанск на Харьковщине – есть жертва.

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