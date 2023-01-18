Оккупантам грозит окружение: эксперт о наступлении ВСУ в Луганской области

Украинские подразделения очень близко подошли к Кременной.

Вооруженные силы Украины при освобождении города Кременная Луганской области могут создать условия для оперативного оцепления 15-тысячной российской группировки войск. Оккупанты понимают опасность и пытаются помешать планам ВСУ встречными атаками.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"В настоящее время оккупанты пытаются улучшить свои тактические позиции на Лиманском направлении, Купянском и на территории Луганской области — речь идет о попытках оккупантов атаковать в районе Кременной и на Сватовском отрезке. Туда переброшены подразделения 76-й дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ... Кроме того, переброшены подразделения 27-й и 35-й бригад. Введены в действие фактически все резервы вооруженных сил РФ. Тем не менее, попытки россиян контратаковать в районе Стельмаховки, это Купянское направление, потерпели сокрушительное поражение", — рассказал военный. эксперт.

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По словам Снегирева, "на Кременском направлении есть продвижение Вооруженных сил Украины в районе города Кременная".

"В районе населенного пункта Диброва продвижение ВСУ вглубь временно оккупированной территории от 4 до 7 км. Отдельные подразделения ВСУ находятся от города Кременная на расстоянии 2-2,5 км", - сказал он.

Как объяснил военный эксперт, контроль над городом Кременная "создает для ВСУ предпосылки для оперативного окружения российской группировки, которая сосредоточена в агломерации городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, общая численность до 15 тысяч личного состава".

"Россияне не могут не понимать возможности подобного сценария. Именно с этим связана передислокация и так называемые срывные атаки. Это попытка сорвать контрнаступление ВСУ встречным характером атак... Активизация на Донецком направлении — это попытка сорвать наступление ВСУ на Кременную. Контроль над этим населенным пунктом — это выход в подбрюшье не только Луганской группировки, но и группировки российских войск, оперирующих на территории Донецкой области", — подчеркнул он.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на Кременском и Сватовском направлениях украинские военные постепенно продвигаются вперед. Жестокие бои идут в направлении Белогоровки, которую российские войска стерли с лица земли.

По данным британской разведки, в район Кременной перебросили российских десантников, отступивших из Херсона в ноябре прошлого года.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что потеря Кременной для россиян будет означать обвал фронта в Луганской области, а для ВСУ появится возможность оцепить вражескую группировку в районе Соледара в Донецкой области.

По словам Жданова, от Кременной ВСУ могут пойти на восток, на Старобельск – а это прямая дорога на Луганск. Также украинская армия сможет пойти дальше – на Северодонецк и Лисичанск. В таких условиях и Бахмутское направление окажется в полукольце.

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