Оккупантам на Херсонщине грозит "котел", все зависит от двух точек на карте — эксперт

Российские войска в Херсонской области рискуют попасть в котел — именно с этим связано отступление оккупантов с правого берега Днепра. Ключевое значение будет иметь контроль над двумя населенными пунктами – Берислав на Херсонщине и Снегиревка на Николаевщине.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский во время всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"На украинском юге в целом и на Херсонщине в частности мы видим продолжение наступления украинских сил. Для меня важны две точки на карте Украины -- это Снегиревка и Берислав. События могут развиваться вокруг этих двух городов и решение ситуации будет зависеть от того, кто будет контролировать эти два города. Как дальше будет развиваться наступление в ближайшие дни – покажет ситуация. Но наступление там продолжается, мы продолжаем войну – это очевидно", — отметил эксперт.

Также читайте Оккупанты бегут и вывозят награбленное: эксклюзивные подробности из Херсонской области

На вопрос о том, будет ли прорыв ВСУ со стороны Берислава означать котел для оккупантов, Грабский ответил:

"Этот котел абсолютно очевиден. Я специально провел линию от Снегиревки до Берислава. Там еще есть река Ингулец, которая является водоразделом. Фактически группировка противника окажется в котле, выскочить из которого уже не сможет. Поэтому россияне и нервничают так сильно".

Как известно, вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что захватчики начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

В Херсоне сейчас находятся от 20 до 25 тысяч российских военных, у РФ есть существенные проблемы с их обеспечением.

Оккупационные "власти" Херсонщины 18 октября объявили о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра, объясняя это тем, что ВСУ якобы "готовят теракт" на Каховской ГЭС.

Российские власти, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также: