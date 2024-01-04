Оккупантам не дают отпуска из-за огромных потерь на фронте и массового дезертирства

Российские захватчики не справляются с потоком санитарных потерь среди личного состава. Поэтому раненых окупантов не пускают в отпуска.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что гражданские больницы в оккупированных украинских городах, которые россияне используют в своих целях как военные госпитали, переполнены. Лишение базовых медицинских нужд гражданского населения в порабощенных регионах Украины и перевод лечебных учреждений под военные нужды оккупационной армии результата не дало.

В этой связи российское командование решило отказывать в лечении легким раненым. Медицинскую помощь кое-как оказывают оккупантам с ранениями средней степени. А тяжелых из-за нехватки оборудования и квалифицированных специалистов отправляют в Россию, и доезжают не все, говорят в ГУР.

Острой проблемой для российской оккупационной армии также стали предусмотренные после ранения реабилитационные отпуска для оккупантов. Факты невозвращения из "реабилитации" обусловили решение отменить такие отпуска вообще — еще один метод, которым российское оккупационное командование пытается прекратить массовое дезертирство.

Напомним, украинские войска ликвидировали на фронте еще 780 российских оккупантов в течение 3 января, а также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.

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