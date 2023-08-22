Оккупантам не хватает военной техники на востоке и юге: отчет ISW

По оценкам аналитиков, Минобороны России не хочет или не может решать проблемы постоянной нехватки оборудования в армии.

Российским войскам не хватает техники, что сковывает их действия и снижает боевой дух. Особенно речь идет о 2-й и 20-й общевойсковых армиях, которые воюют на востоке Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете также указано, что командиры российских оккупантов регулярно наказывают тех бойцов, которые не выпускают свои машины на боевые задания. Российские военные чувствуют, что "воюют" со своими командирами.

Также читайте РФ может начать новую волну мобилизации уже осенью: в ГУР рассказали о страхах Кремля

В то же время подразделения российских войск на южном направлении жалуются, что власти не снабжают их катерами. Оккупанты также чувствуют недостаток адекватных контрбатарейных возможностей, особенно после того, как в начале июля был уволен с должности командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов.

Аналитики считают, что постоянные жалобы от оккупантов свидетельствуют о том, что Минобороны РФ не хочет или не может решать проблемы постоянной нехватки военного оборудования, а также проблемы с низким моральным духом бойцов.

К слову, накануне глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что сейчас российские войска в Украине находятся "в достаточно затруднительном положении". Так, оккупанты продолжают нести огромные потери, имеют низкий моральный дух, а командование совершает много роковых ошибок.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Мобилизовывать некого, твою мать!": перехвачен разговор оккупанта"

Читайте также: