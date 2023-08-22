Оккупантам не хватает военной техники на востоке и юге: отчет ISW

По оценкам аналитиков, Минобороны России не хочет или не может решать проблемы постоянной нехватки оборудования в армии.
Российским войскам не хватает техники, что сковывает их действия и снижает боевой дух. Особенно речь идет о 2-й и 20-й общевойсковых армиях, которые воюют на востоке Украины.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
В отчете также указано, что командиры российских оккупантов регулярно наказывают тех бойцов, которые не выпускают свои машины на боевые задания. Российские военные чувствуют, что "воюют" со своими командирами.
В то же время подразделения российских войск на южном направлении жалуются, что власти не снабжают их катерами. Оккупанты также чувствуют недостаток адекватных контрбатарейных возможностей, особенно после того, как в начале июля был уволен с должности командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов.
Аналитики считают, что постоянные жалобы от оккупантов свидетельствуют о том, что Минобороны РФ не хочет или не может решать проблемы постоянной нехватки военного оборудования, а также проблемы с низким моральным духом бойцов.
К слову, накануне глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что сейчас российские войска в Украине находятся "в достаточно затруднительном положении". Так, оккупанты продолжают нести огромные потери, имеют низкий моральный дух, а командование совершает много роковых ошибок.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Мобилизовывать некого, твою мать!": перехвачен разговор оккупанта"
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