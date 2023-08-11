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"Оккупантам не место на нашей земле": как 55 бригада "Запорізька Січ" уничтожает врага (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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"Оккупантам не место на нашей земле": как 55 бригада "Запорізька Січ" уничтожает врага (видео)

Работа 55 ОАБр "Запорожская Сечь" / Фото: скриншот с видео

Президент отметил работу воинов 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь"

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео, на котором украинские артиллеристы уничтожают оккупантов.

Зеленский отметил работу бойцов 55 отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ".

"Каждый результат наших воинов на поле боя доказывает: оккупантам не место на нашей земле. 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорізька Січ" — молодцы, воины", — написал президент под видео.

Зеленский показал, как 55 отдельная артиллерийская бригада "Запорізька Січ" уничтожает оккупантов

Зеленский показал, как 55 отдельная артиллерийская бригада "Запорізька Січ" уничтожает оккупантов

Напомним, Вооруженные силы Украины имеют успехи на Таврическом направлении. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 16 единиц вражеской техники и ликвидировали почти пол тысячи оккупантов.

В течение суток украинские Силы обороны убили, ранили и взяли в плен 257 окупантов, среди которых 49 — ликвидированы, 208 — ранены. Также были уничтожены 16 единиц военной техники россиян. В частности: четыре ББМ, минометы – один беспилотник, пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники. Также были уничтожены пять складов боеприпасов.

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Дата публикации
Просмотры
149
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