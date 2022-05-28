Оккупантам не удается решить проблемы обеспечения подразделений: враг задействовал более 45% автотехники

Оккупантам не удается решить проблемы обеспечения подразделений: враг задействовал более 45% автотехники

Российским оккупатам не удается решить проблему обеспечения оккупационных подразделений.

С начала военного вторжения в Украину, 24 февраля, войска материально-технического обеспечения оккупанты страны-агрессорки уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

За три месяца войны украинские военнослужащие уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.

Оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности большого количества войск на расстоянии свыше 100 км от собственной границы.

Во избежание ответственности за потерю техники командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Более трех тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.

Как сообщалось, на территории Российской Федерации продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. Таким образом, оккупанты хотят увеличить количество личного состава. Кроме того, на территории Воронежской области идет подготовка резервистов.

Читайте также: