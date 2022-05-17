Оккупантам не удалось прорваться через государственную границу в Сумской области — ОВА

На севере Шосткинского района идет бой с российскими оккупантами.

На севере Шосткинского района Сумской области идет бой с российскими войсками. Была попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды.

Однако, по уточненной информации, оккупантам не удалось прорваться через государственную границу в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Впрочем, провокационные обстрелы с территории России продолжаются", — подчеркнул он.

Напомним, утром оккупанты обстреляли пограничные села на Сумщине.

Читайте также: