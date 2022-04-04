Оккупантам пришлось снизить активность в Черном море из-за шторма

Враг ждет пока шторм успокоится, чтобы продолжить выполнять преступные приказы.

В Черноморской и Азовской зоне корабли оккупантов значительно снизили свою активность и приостановили свое движение.

Это обусловлено тем, что в акватории сейчас наблюдаются неприемлемые погодные условия. Об этом на официальной Facebook-странице сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В Черноморской и Азовской операционных зонах деятельность корабельной группировки противника в акватории Черного моря снижена в связи со сложными погодными условиями (шторм до 4 баллов). Остальные вражеские корабельные составы выполняют задания в определенных районах” – сообщает Генштаб.

Напомним, что в Черном море находятся российские корабли, оснащенные ракетами. Враг пытается атаковать и проводить разведку.

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