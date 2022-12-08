Оккупантам скоро придется попрощаться со Сватовым и Кременной — Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай убежден, что уже скоро россияне будут вынуждены прощаться с городами Сватово и Кременная.

Российские оккупанты стягивают в города Луганщины как можно больше техники. В то же время, они строят вторую линию обороны в Старобельске.

Об этом Сергей Гайдай рассказал 8 декабря в эфире канала FreeДом.

"Что касается Сватово-Кременского направления, там оккупанты стянули большое количество сил и средств. Они пытаются как-то изменить ситуацию, остановить продвижение наших войск", — говорит Гайдай.

По его словам, оккупанты из разных частей перекидывают туда огромное количество техники и резервов, чтобы хоть как-то переломить ситуацию.

"Но, надеемся, что ничего у них не получится. Учитывая, что они в Старобельске строят вторую линию обороны, я думаю морально они уже понимают, что в ближайшем будущем со Сватовым и Кременной им придется попрощаться", — считает Гайдай.

Напомним, ранее Гайдай рассказал, что российские оккупанты, скорее всего, собираются наступать на Купянск в Харьковской области. Однако ВСУ постепенно продвигаются в направлении Сватового и сохраняют огневой контроль над трассой "Сватово-Кременная".

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