Оккупантам выдают "лопаты": в разведке Британии выяснили, на что делает ставку РФ во время наступления

Последние данные с фронта в Украине свидетельствуют об увеличении ближних боев. Причина в том, что российское командование продолжает настаивать на наступлении, преимущественно состоящем из пехоты и с меньшим количеством артиллерии, поскольку РФ не хватает боеприпасов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Согласно данным британских разведчиков, в конце февраля 2023 года российские мобилизованные резервисты получили приказ штурмовать украинский бетонный опорный пункт. Из вооружений у них было только "огнестрельное оружие" и лопаты".

В сообщении разведки Британии указывается, что "лопаты", вероятно, являются орудиями для окопов, используемых для рукопашного боя. Один из российских резервистов утверждал, что не был готов к бою "ни физически, ни психологически".

"Смертоносность стандартной малой пехотной лопаты МПЛ-50 особенно мифологизирована в России. С тех пор как он был разработан в 1869 году, он мало изменился, его дальнейшее использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характерными для большей части войны", — объясняют разведчики Великобритании.

В то же время, согласно последним данным, на поле боя фиксируют увеличение ближних боев.

"Вероятно, это результат того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, преимущественно состоящих из пехоты, с меньшей поддержкой артиллерийского огня, поскольку России не хватает боеприпасов", — подытожили в разведке.

Напомним, потери россиян перевалили за 153 тысяч. В сутки ВСУ ликвидировали еще 930 солдат РФ.

Как сообщалось, бомбардировщики военно-космических сил РФ впервые использовали против Украины управляемые бомбардируемые бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг. Эти боеприпасы предназначены для поражения высокозащищенных объектов на дальности до 40 км.

Между тем Вооруженные силы Украины удерживают Бахмут, несмотря на то, что оккупанты пытаются взять под контроль дороги, ведущие в город. Нашим силам обороны удалось оттеснить врага от южных окраин. За одну ночь уничтожили 15 групп "вагнеровцев", пытавшихся штурмовать позиции.

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