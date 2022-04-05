"Оккупантов даже на подступах нет": Ким опроверг фейк о "взятии" Николаева россиянами (видео)

"Оккупантов даже на подступах нет": Ким опроверг фейк о "взятии" Николаева россиянами (видео)

Россияне пытаются посеять панику среди населения.

Оккупанты распространяют фейк о том, что Николаев, мол, скоро "захватят" россияне. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей региона не паниковать из-за фейка российских оккупантов и не верить в недостоверную информацию.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

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Ким подчеркнул, что ВСУ контролируют заход-выход российских войск на территории области.

"В сети разгоняется ролик со мной о каких-то танках. Это видео из моего кабинета, которого уже не существует, месячной давности, когда они реально нападали. Мы контролируем заход-выход, мы понимаем, сколько единиц техники. Их там 15-20. Ведутся бои Команда "захватить Николаев за три дня" — это нагнетание паники. И обстрел — это для паники", — сообщил Виталий Ким.

По его словам, цель распространения фейков – посеять панику среди населения. Впрочем, он сказал, если у людей есть возможность уезжать, то уезжайте. Но паника – это то, чего добивается враг.

"Смотрите на вещи реально, анализируйте. Не верьте фейкам, анализируйте. И берегите себя", — добавил он.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами.

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