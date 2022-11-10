Оккупантов из Херсона могут перебросить на Донбасс: эксперт предупредил о большой проблеме для ВСУ

Для украинских войск очень важно разбить российских захватчиков на выходе из Херсона в районе мостов.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщил, что Россия может перебросить свои выходящие сейчас из Херсона войска в район Донбасса.

Об этом Свитан сказал в эфире телемарафона.

"Если мы выпустим российские войска с правого берега на левый в полном составе, по меньшей мере не переполовинив их на отходе, то есть в точках выхода – это Антоновские мосты, это определенные системы переправ и тот же Каховский мост… То есть если мы не нанесем им боевое поражение на выходе, то эти войска в полном составе будут переброшены в район Донбасса. Поскольку основная задача, которая сейчас стоит перед российскими войсками, — так называемая деоккупация от украинских войск Донецкой области", — пояснил военный эксперт.

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По его оценкам, речь идет о примерно двух вражеских корпусах, а это около 30 тыс. человек, которые сильно усилят группировку российских войск в районе Донбасса.

"Мы не так можем свободно чувствовать себя по уничтожению российских войск, как на правом берегу Херсона. Там работает и наша авиация на правом берегу, выбита ПВО (вражеская – ред.), и херсонская группировка сама по себе находится в так называемом котле, в оперативном окружении. А вот если они уже зайдут со стороны России и в районе Донбасса усилят свое боевое поражение, которое они могут нанести нашим войскам, то это будет составлять для нас очень большую проблему именно на Донбассе", – предупредил полковник запаса.

Он также указал на суть этой проблемы.

"Мы не сможем там работать из-за того, что там российская система ПВО до сих пор достаточно развита, туда не подходит наша авиация. И логистические цепочки по поставкам российских средств в район Донбасса намного короче и быстрее, поэтому там очень сложно будет с этой группировкой бороться", – объяснил Свитан.

В то же время он сообщил, что в ВСУ есть возможность предотвратить такие планы врага.

"Мы должны разбить их на выходе в районе мостов. То есть перед мостами, когда они готовятся переходить с правого на левый берег, мы должны их уничтожать. Конечно, уничтожать фронтально, вдоль всей линии фронта на правом берегу", — резюмировал эксперт.

Напомним, российские войска отходят с Херсонщины под давлением ВСУ, а также потому, что оказались перед угрозой окружения.

С начала октября до момента по состоянию на утро 10 ноября украинские войска освободили 41 населенный пункт на Херсонском направлении.

В течение 10 ноября был освобожден еще ряд населенных пунктов как на Херсонщине, так и на Николаевщине. Однако официально об этом должны сообщить в Генштабе ВСУ.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что Штаты фиксируют признаки побега оккупантов из Херсона, и этот процесс может длиться от нескольких дней до недель.

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