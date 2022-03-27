Оккупантов из Тростянца выгоняли их же танками, но они успели разрушить полгорода

Оккупантов из Тростянца выгоняли их же танками, но они успели разрушить полгорода

По себе те оставили заминированную больницу и выгоревшую до основания фабрику пирожных.

Тростянец – освобожден. Многострадальный город, находившийся в оккупации российской орды две недели, накануне вернули под контроль украинской власти и зачистили от врага. Наши защитники выгнали из Тростянца элиту российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию.

Об этом говорится в ТСН.

От рашистских оккупантов также освободили Боромлю и несколько сел. Впервые за две недели оккупации в освобожденный Тростянец следует колонна гуманитарного груза. В сопровождении военных и журналистов, снимающих разрушенный врагом город. На въезде и через каждые полсотни метров по обе стороны дороги – разбитая техника – военная и гражданская. Побитые как решето осколками крыши, стены, сожженные многоэтажки, разбитые и разграбленные магазины, частные дома.

«Ситуация ужасная. В последние дни была под обстрелами больница, она заминирована. Сегодня нам не удалось попасть на территорию больницы, там работают специалисты, работают военные», – говорит заместитель председателя сумской ОВА Тарас Савченко.

Разбит полностью район железнодорожного вокзала, где оккупанты обустроили свой командный пункт и разместили технику, которая поливала огнем мирных жителей и уничтожала инфраструктуру города.

«Вчера вечером с Ахтырской горы бежать начали. Самое главное, что они ушли. Стреляли. Магазины они взломали, вскрывали все», – рассказывают местные.

В городе нет света, связи, поврежден газопровод. Несколько суток горела шоколадная фабрика, а оккупанты не давали погасить огонь. Бисквитный цех выгорел дотла. «Бисквитка, их бисквитка, люди стоят за гуманитарной, где изготовляли «мишек Барни». Вот здесь производили, все сгорело. Нет «Барни» пока», — рассказывают местные жители.

Несколько суток ВСУ выбивали врага из Тростянца, жителей которого оккупанты расстреливали прямо во дворах, жгли дома и отбирали имущество, на глазах у родных зарезали фермера.

Тростянец освободили от оккупации русской орды

Последние несколько дней здесь не стихала артиллерия, продолжались уличные бои, часть оккупантов убежала из города на ворованных машинах и скутерах. Часть – сдалась в плен.

В окрестностях Тростянца вражеская техника горела и днем, и ночью. Это место наши военные уже окрестили второй «Чернобаевкой». Там бойцы 93-й бригады «Холодный яр» неоднократно разбивали противника, и враг терял свои танки, БМП и автомобильную технику. А еще и захватили трофейный танк «Черный орел», благодаря которому освободили Тростянец. «Все результат работы этого танка и наших военнослужащих. Здесь была колонна, несколько выстрелов и пылает. Это все, что остается от российской техники после того, как она встречается с нашими военнослужащими», — говорят бойцы.

Сейчас в освобожденные от оккупантов Тростянца и Боромли наконец-то доставили гуманитарную помощь – продукты, медикаменты, вещи первой необходимости, туда направляются кареты скорых. В город постепенно возвращается жизнь.

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