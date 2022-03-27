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Оккупантов из Тростянца выгоняли их же танками, но они успели разрушить полгорода

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Оккупантов из Тростянца выгоняли их же танками, но они успели разрушить полгорода

По себе те оставили заминированную больницу и выгоревшую до основания фабрику пирожных.

Тростянец – освобожден. Многострадальный город, находившийся в оккупации российской орды две недели, накануне вернули под контроль украинской власти и зачистили от врага. Наши защитники выгнали из Тростянца элиту российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию.

Об этом говорится в ТСН.

От рашистских оккупантов также освободили Боромлю и несколько сел. Впервые за две недели оккупации в освобожденный Тростянец следует колонна гуманитарного груза. В сопровождении военных и журналистов, снимающих разрушенный врагом город. На въезде и через каждые полсотни метров по обе стороны дороги – разбитая техника – военная и гражданская. Побитые как решето осколками крыши, стены, сожженные многоэтажки, разбитые и разграбленные магазины, частные дома.

«Ситуация ужасная. В последние дни была под обстрелами больница, она заминирована. Сегодня нам не удалось попасть на территорию больницы, там работают специалисты, работают военные», – говорит заместитель председателя сумской ОВА Тарас Савченко.

Разбит полностью район железнодорожного вокзала, где оккупанты обустроили свой командный пункт и разместили технику, которая поливала огнем мирных жителей и уничтожала инфраструктуру города.

«Вчера вечером с Ахтырской горы бежать начали. Самое главное, что они ушли. Стреляли. Магазины они взломали, вскрывали все», – рассказывают местные.

В городе нет света, связи, поврежден газопровод. Несколько суток горела шоколадная фабрика, а оккупанты не давали погасить огонь. Бисквитный цех выгорел дотла. «Бисквитка, их бисквитка, люди стоят за гуманитарной, где изготовляли «мишек Барни». Вот здесь производили, все сгорело. Нет «Барни» пока», — рассказывают местные жители.

Несколько суток ВСУ выбивали врага из Тростянца, жителей которого оккупанты расстреливали прямо во дворах, жгли дома и отбирали имущество, на глазах у родных зарезали фермера.

Тростянец освободили от оккупации русской орды

Тростянец освободили от оккупации русской орды

Последние несколько дней здесь не стихала артиллерия, продолжались уличные бои, часть оккупантов убежала из города на ворованных машинах и скутерах. Часть – сдалась в плен.

В окрестностях Тростянца вражеская техника горела и днем, и ночью. Это место наши военные уже окрестили второй «Чернобаевкой». Там бойцы 93-й бригады «Холодный яр» неоднократно разбивали противника, и враг терял свои танки, БМП и автомобильную технику. А еще и захватили трофейный танк «Черный орел», благодаря которому освободили Тростянец. «Все результат работы этого танка и наших военнослужащих. Здесь была колонна, несколько выстрелов и пылает. Это все, что остается от российской техники после того, как она встречается с нашими военнослужащими», — говорят бойцы.

Сейчас в освобожденные от оккупантов Тростянца и Боромли наконец-то доставили гуманитарную помощь – продукты, медикаменты, вещи первой необходимости, туда направляются кареты скорых. В город постепенно возвращается жизнь.

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