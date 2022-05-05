Оккупантов не "выбили" из "Азовстали", идут тяжелые бои — заместитель командира полка "Азов"

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь опроверг информацию о том, что украинские военные оттеснили российских оккупантов с территории мариупольского завода "Азовсталь".

Заместитель командира полка "Азов" отметил, что оккупанты до сих пор находятся на территории завода, между "азовцами" и захватчиками идут тяжкие боевые действия.

Об этом Паламар сказал в комментарии "24 канала".

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"Еще раз: никто никого не выбил, они (ред. – российские военные ) на заводе. Идут тяжелые бои", – отметил заместитель командира полка "Азов".

Между тем, один из бойцов полка в социальных сетях сообщил о кровопролитных боях и что на территории завода до сих пор находятся гражданские люди. Это женщины, дети, а также тяжелораненые.

ФОТО: скрин

Ранее в видеообращении Паламарь призвал президента Украины Владимира Зеленского и мировое сообщество спасти людей, находящихся на "Азовстали". По его словам, раненые умирают в страшных муках, так и не получив медицинской помощи.

Напомним, 4 мая нардеп Давид Арахамия сообщил, что российские войска прорвались на "Азовсталь", но связь с украинскими защитниками остается.

На следующий день советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на 5 мая защитники Мариуполя отбросили российских оккупантов с территории завода "Азовсталь".

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