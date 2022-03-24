Оккупантов остановили возле Броваров и Изюма, "жарче всего" — на Донбассе: как прошли 28 сутки войны

Оккупантов остановили возле Броваров и Изюма, "жарче всего" — на Донбассе: как прошли 28 сутки войны

Из-за многочисленных потерь командование оккупационных войск формирует и перемещает дополнительные подразделения захватчиков к границам Украины.

Российские оккупанты не оставляют попыток возобновления наступления для захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Из-за многочисленных потерь командование оккупационных войск формирует и перемещает дополнительные подразделения захватчиков к границам Украины. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются российские военнослужащие, возвращающиеся из Сирии.

В приграничные с Украиной районы Гомельской области Беларуси с территории РФ прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

Волынь

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. До сих пор существует вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси в войне против Украины.

Вблизи украинско-белорусской границы находятся до 4 белорусских БТГр (батальонная тактическая группа — Ред.).

Полесское направление

В Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Глебовка, Лютеж, Лебедевка. Вдоль линии столкновения противник продолжает инженерное оборудование позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

В течение дня россияне проводили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Калиновка, Горинка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева.

Бровары

На Броварском направлении россиян удалось остановить. Они хотели прорвать оборонные позиции украинских войск, чтобы выйти к северо-западной окраине Киева, но успеха не получили.

Сумщина и Черниговщина

На Сиверском направлении противник продолжает сосредоточение сил и средств, чтобы возобновить наступательные действия.

На Черниговском направлении оккупанты пытаются блокировать и захватить Чернигов, проводят воздушную разведку районов города, вероятно, с целью оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций ВСУ.

Слобожанщина

На Слобожанском направлении противник наносил артиллерийские удары по Харькову, активных наступательных действий подразделениям оккупационных войск провести не удалось.

В направлении Сумы подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивались на блокировке города, нанесении артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В направлении Изюма оккупанты предприняли попытку прорыва обороны наших войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои.

Донбасс

На Донецком направлении россияне обстреливают подразделения ВСУ на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия захватчики сосредоточены на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасна, Верхнеторецкое, Марьинка и Мариуполь.

Оккупанты перегруппируют и наращивают группировку для возобновления наступления. Они активно ведут разведку, пытаются продвигаться вперед, проходя позиции украинских войск и мест сопротивления, не вступая в бой.

В районе Попасной при поддержке артиллерии враг продолжает попытки продвинуться вглубь города и закрепиться на ранее захваченных позициях. Агрессоры успеха не имели и понесли потери.

Россияне наносят авиационные, артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя.

Юг

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не отмечено.

На Южнобужском направлении россияне продолжают инженерное оборудование позиций. Они восстанавливают боеспособность, восполняют боеприпасы и ГСМ для возобновления наступления.

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