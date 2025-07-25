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Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил данные о потерях РФ
Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 980 оккупантов. Общие боевые потери врага достигли 1047250 человек.
Об этом 25 июля сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1047250 (+980) человек
танков — 11049 (+3)
боевых бронированных машин — 23052 (+5)
артиллерийских систем — 30777 (+31)
РСЗО — 1446
средства ПВО — 1201 (+2)
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 47834 (+196)
крылатые ракеты — 3535 (+2)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 56213 (+76)
специальная техника — 3935
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что в Украине «цифры меньше, но все равно очень значительны». О какой именно цифре потерь Украины идет речь, Рубио не уточнил.