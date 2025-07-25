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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 980 оккупантов. Общие боевые потери врага достигли 1047250 человек.

Об этом 25 июля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1047250 (+980) человек

  • танков — 11049 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23052 (+5)

  • артиллерийских систем — 30777 (+31)

  • РСЗО — 1446

  • средства ПВО — 1201 (+2)

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 47834 (+196)

  • крылатые ракеты — 3535 (+2)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 56213 (+76)

  • специальная техника — 3935

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что в Украине «цифры меньше, но все равно очень значительны». О какой именно цифре потерь Украины идет речь, Рубио не уточнил.

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