Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Российский солдат / © Associated Press

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За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 980 оккупантов. Общие боевые потери врага достигли 1047250 человек.

Об этом 25 июля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1047250 (+980) человек

танков — 11049 (+3)

боевых бронированных машин — 23052 (+5)

артиллерийских систем — 30777 (+31)

РСЗО — 1446

средства ПВО — 1201 (+2)

самолетов — 421

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 47834 (+196)

крылатые ракеты — 3535 (+2)

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 56213 (+76)

специальная техника — 3935

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что в Украине «цифры меньше, но все равно очень значительны». О какой именно цифре потерь Украины идет речь, Рубио не уточнил.

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