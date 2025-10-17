- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 1 мин
Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
За минувшие сутки российская армия потеряла около 730 военных. С 24 февраля 2022 года по 17 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1128030 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1128030 (+730) человек
танков — 11266 (+5)
боевых бронированных машин — 23394 (+10)
артиллерийских систем — 33748 (+35)
РСЗО — 1520
средства ПВО — 1228 (+1)
самолетов — 427
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 71025 (+588)
крылатые ракеты — 3864 (+5)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 64541 (+73)
специальная техника — 3978 (+1)
Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что в течение сентября общие потери российских кафиров составили 28,5 тысяч человек.