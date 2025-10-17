Оккупант / © Getty Images

За минувшие сутки российская армия потеряла около 730 военных. С 24 февраля 2022 года по 17 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1128030 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1128030 (+730) человек

танков — 11266 (+5)

боевых бронированных машин — 23394 (+10)

артиллерийских систем — 33748 (+35)

РСЗО — 1520

средства ПВО — 1228 (+1)

самолетов — 427

вертолетов — 346

БпЛА оперативно-тактического уровня — 71025 (+588)

крылатые ракеты — 3864 (+5)

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 64541 (+73)

специальная техника — 3978 (+1)

Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что в течение сентября общие потери российских кафиров составили 28,5 тысяч человек.