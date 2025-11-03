Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери 3 ноября

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на 3 ноября российская армия понесла около 1144830 потерь в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1160 российских военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.25 ориентировочно составили:

танков — 11 321 (+5)

боевых бронированных машин — 23 531 (+6)

артиллерийских систем — 34 207 (+45)

РСЗО — 1 534

средств ПВО — 1 235

самолетов — 428 (+0) ед.

вертолетов — 346

БпЛА оперативно-тактического уровня — 77 435 (+383)

крылатых ракет — 3 918 (+1)

кораблей / катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 66 411 (+121)

специальной техники — 3 989 (+2)

Напомним, российское Министерство обороны сообщило, что «16-я механизированная бригада», которой на самом деле не существует в ВСУ, потеряла 8 бойцов.