Война
344
Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери 3 ноября

За прошедшие сутки оккупанты понесли серьезные потери.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на 3 ноября российская армия понесла около 1144830 потерь в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1160 российских военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.25 ориентировочно составили:

  • танков — 11 321 (+5)

  • боевых бронированных машин — 23 531 (+6)

  • артиллерийских систем — 34 207 (+45)

  • РСЗО — 1 534

  • средств ПВО — 1 235

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 346

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 77 435 (+383)

  • крылатых ракет — 3 918 (+1)

  • кораблей / катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 66 411 (+121)

  • специальной техники — 3 989 (+2)

Напомним, российское Министерство обороны сообщило, что «16-я механизированная бригада», которой на самом деле не существует в ВСУ, потеряла 8 бойцов.

