3 ноября
-
Война
- Война
- Количество просмотров
- 344
1 мин
- 1 мин
Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери 3 ноября
За прошедшие сутки оккупанты понесли серьезные потери.
По состоянию на 3 ноября российская армия понесла около 1144830 потерь в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1160 российских военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.25 ориентировочно составили:
танков — 11 321 (+5)
боевых бронированных машин — 23 531 (+6)
артиллерийских систем — 34 207 (+45)
РСЗО — 1 534
средств ПВО — 1 235
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 77 435 (+383)
крылатых ракет — 3 918 (+1)
кораблей / катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 66 411 (+121)
специальной техники — 3 989 (+2)
Напомним, российское Министерство обороны сообщило, что «16-я механизированная бригада», которой на самом деле не существует в ВСУ, потеряла 8 бойцов.