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Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери РФ
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 8 июня составили 996 150 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1120 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 996 150 (+1120) человек
танков — 10911 (+7)
боевых бронированных машин — 22748 (+11)
артиллерийских систем — 28892 (+42)
РСЗО — 1410
средства ПВО — 1183 (+2)
самолетов — 414 (+1)
вертолетов — 337
БпЛА оперативно-тактического уровня — 39651 (+158)
крылатые ракеты — 3315 (+7)
корабли /катера — 28
подводные лодки
автомобильной техники и автоцистерн — 51225 (+146)
специальная техника — 3911 (+3)
Ранее сообщалось, что на юге Украины военным Вооруженных сил удалось нанести удар по локомотиву с колонной российской военной техники. В результате успешной атаки армия страны-агрессорки потеряла более сотни единиц авто- и бронированной техники, а также 13 танков.