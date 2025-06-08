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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери РФ

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу на поле боя.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты понесли значительные потери в технике

Оккупанты понесли значительные потери в технике / © Associated Press

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 8 июня составили 996 150 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1120 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 996 150 (+1120) человек

  • танков — 10911 (+7)

  • боевых бронированных машин — 22748 (+11)

  • артиллерийских систем — 28892 (+42)

  • РСЗО — 1410

  • средства ПВО — 1183 (+2)

  • самолетов — 414 (+1)

  • вертолетов — 337

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 39651 (+158)

  • крылатые ракеты — 3315 (+7)

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки

  • автомобильной техники и автоцистерн — 51225 (+146)

  • специальная техника — 3911 (+3)

Ранее сообщалось, что на юге Украины военным Вооруженных сил удалось нанести удар по локомотиву с колонной российской военной техники. В результате успешной атаки армия страны-агрессорки потеряла более сотни единиц авто- и бронированной техники, а также 13 танков.

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