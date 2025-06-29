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Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери РФ
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 29 июня составили 1018940 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1220 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1018940 (+1220) человек
танков — 10976 (+6)
боевых бронированных машин — 22915 (+7)
артиллерийских систем — 29689 (+24)
РСЗО — 1425
средства ПВО — 1189
самолетов — 420
вертолетов — 337
БпЛА оперативно-тактического уровня — 42624 (+147)
крылатые ракеты — 3394
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 53508 (+93)
специальная техника — 3921
Напомним, ВСУ поразили стратегический объект россиян - нефтебаза «Атлас» в Ростовской области России.