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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери РФ

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солда / © Associated Press

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 29 июня составили 1018940 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1220 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1018940 (+1220) человек

  • танков — 10976 (+6)

  • боевых бронированных машин — 22915 (+7)

  • артиллерийских систем — 29689 (+24)

  • РСЗО — 1425

  • средства ПВО — 1189

  • самолетов — 420

  • вертолетов — 337

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 42624 (+147)

  • крылатые ракеты — 3394

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 53508 (+93)

  • специальная техника — 3921

Напомним, ВСУ поразили стратегический объект россиян - нефтебаза «Атлас» в Ростовской области России.

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