- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 569
- Время на прочтение
- 1 мин
Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери РФ
По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1 073 530 человек личного состава.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 830 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 073 530 человек.
Об этом 21 августа сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1073530 (+830) человек
танков — 11120 (+1)
боевых бронированных машин — 23157 (+5)
артиллерийских систем — 31789 (+41)
РСЗО — 1471 (+1)
средства ПВО — 1209 (+1)
самолетов — 422
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 52469 (+315)
крылатые ракеты — 3565
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 59316 (+114)
специальная техника — 3944 (+1)
Напомним, подразделения ВСУ поразили морской порт «Оля» в Астраханской области РФ. Это важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана. Судно было загружено комплектующими к БпЛА типа «Shahed» и боеприпасами из Ирана.