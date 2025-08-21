ТСН в социальных сетях

ua
en
Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
569
Время на прочтение
1 мин

Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери РФ

По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1 073 530 человек личного состава.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 830 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 073 530 человек.

Об этом 21 августа сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1073530 (+830) человек

  • танков — 11120 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23157 (+5)

  • артиллерийских систем — 31789 (+41)

  • РСЗО — 1471 (+1)

  • средства ПВО — 1209 (+1)

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 52469 (+315)

  • крылатые ракеты — 3565

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 59316 (+114)

  • специальная техника — 3944 (+1)

Напомним, подразделения ВСУ поразили морской порт «Оля» в Астраханской области РФ. Это важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана. Судно было загружено комплектующими к БпЛА типа «Shahed» и боеприпасами из Ирана.

