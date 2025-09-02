- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 404
- Время на прочтение
- 1 мин
Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери РФ
Оккупанты снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
За прошедшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 800 оккупантов. Общие боевые потери врага составили 1083790 человек.
Об этом сообщил 2 сентября Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1083790 (+800) человек
танков — 11156 (+1)
боевых бронированных машин — 23233 (+4)
артиллерийских систем — 32301 (+53)
РСЗО — 1477 (+1)
средства ПВО — 1213
самолетов — 422
вертолетов — 341
БпЛА оперативно-тактического уровня — 55446 (+170)
крылатые ракеты — 3664
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 60488 (+89)
специальная техника — 3952
Напомним, российская пропаганда распространила отчет главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по итогам так называемой «весенне-летней кампании 2025 года». Украинская сторона называет этот документ очередным примером дезинформации и попыткой выдать желаемое за действительное.