ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
404
Время на прочтение
1 мин

Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери РФ

Оккупанты снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

оссийский солдат / © Associated Press

За прошедшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 800 оккупантов. Общие боевые потери врага составили 1083790 человек.

Об этом сообщил 2 сентября Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1083790 (+800) человек

  • танков — 11156 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23233 (+4)

  • артиллерийских систем — 32301 (+53)

  • РСЗО — 1477 (+1)

  • средства ПВО — 1213

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 341

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 55446 (+170)

  • крылатые ракеты — 3664

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 60488 (+89)

  • специальная техника — 3952

Напомним, российская пропаганда распространила отчет главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по итогам так называемой «весенне-летней кампании 2025 года». Украинская сторона называет этот документ очередным примером дезинформации и попыткой выдать желаемое за действительное.

Дата публикации
Количество просмотров
404
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie