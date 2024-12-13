Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб обновил потери врага

Россияне стремительно теряют и технику, и живую силу.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 13 декабря составили 760 120 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1390 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 760 120 (+1390) человек

танков ‒ 9537 (+5)

боевых бронированных машин AFVs ‒ 19675 (+31)

артиллерийских систем – 21078 (+6)

РСЗО – 1253

средства ПВО ‒ 1023

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20176 (+65)

крылатые ракеты ‒ 2861

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 31177 (+50)

специальная техника ‒ 3642

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

Пентагон сообщил, что Россия потеряла 700 тысяч человек с февраля 2022 года и "потратила" более $200 млрд на войну.

Читайте также: