ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
344
Время на прочтение
1 мин

Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб раскрыл потери РФ

Потери оккупационной армии РФ выросли на сотни человек в сутки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

В войне против Украины российская армия потеряла в сутки 970 военных и десятки единиц техники.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 257 880 (+970) человек

  • танков — 11 684 (+2)

  • боевых бронированных машин — 24 060 (+6)

  • артиллерийских систем — 37 387 (+3)

  • РСЗО — 1 649

  • средства ПВО — 1 303 (+1)

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 138 881 (+551)

  • крылатые ракеты — 4 314

  • корабли / катера — 29

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 79 112 (+76)

  • специальная техника — 4 073 (+1)

Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой какой после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.

Не так давно президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.

Дата публикации
Количество просмотров
344
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie