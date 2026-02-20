Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб раскрыл потери РФ

Оккупант / © Associated Press

В войне против Украины российская армия потеряла в сутки 970 военных и десятки единиц техники.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 257 880 (+970) человек

танков — 11 684 (+2)

боевых бронированных машин — 24 060 (+6)

артиллерийских систем — 37 387 (+3)

РСЗО — 1 649

средства ПВО — 1 303 (+1)

самолетов — 435

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 138 881 (+551)

крылатые ракеты — 4 314

корабли / катера — 29

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 79 112 (+76)

специальная техника — 4 073 (+1)

Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой какой после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.

Не так давно президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.