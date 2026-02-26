ТСН в социальных сетях

Война
179
1 мин

Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб раскрыл потери РФ

Потери оккупационной армии РФ выросли на сотни человек в сутки.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 1 360 солдат, а также танки, артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Ориентировочно общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.26:

  • личного состава — около 1 263 850 (+1 360) человек

  • танков — 11 704 (+3)

  • боевых бронированных машин — 24 091

  • артиллерийских систем — 37 614 (+25)

  • РСЗО — 1 659 (+4)

  • средства ПВО — 1 305

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 348

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 147 138 (+681)

  • крылатые ракеты — 4 347

  • корабли/катера — 28

  • подлодки — 2 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 80 064 (+93)

  • специальная техника — 4 075

Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.

Не так давно президент Владимир Зеленский впервые за долгое время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.

