Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб раскрыл потери РФ

Оккупанты продолжают нести немалые потери в войне против Украины.

Российские солдаты / © Associated Press

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 420 оккупантов. Также захватчики потеряли немало техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 331 710 (+1 420) человек

  • танков — 11 903 (+2)

  • боевых бронированных машин — 24 496 (+3)

  • артиллерийских систем — 41 044 (+100)

  • РСЗО — 1 757 (+1)

  • средства ПВО — 1 357 (+1)

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 352

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 265 284 (+1924)

  • крылатые ракеты — 4 579

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки / submarines — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 93 009 (+403)

  • специальная техника — 4 150 (+2)

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже не хватает войск для отправки на войну в Украину.

Дата публикации
Количество просмотров
342
