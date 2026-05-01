- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 342
- Время на прочтение
- 1 мин
Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб раскрыл потери РФ
Оккупанты продолжают нести немалые потери в войне против Украины.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 420 оккупантов. Также захватчики потеряли немало техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 331 710 (+1 420) человек
танков — 11 903 (+2)
боевых бронированных машин — 24 496 (+3)
артиллерийских систем — 41 044 (+100)
РСЗО — 1 757 (+1)
средства ПВО — 1 357 (+1)
самолетов — 435
вертолетов — 352
БпЛА оперативно-тактического уровня — 265 284 (+1924)
крылатые ракеты — 4 579
корабли / катера — 33
подводные лодки / submarines — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 93 009 (+403)
специальная техника — 4 150 (+2)
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже не хватает войск для отправки на войну в Украину.